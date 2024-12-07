Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu

Muş'ta görev yapan polis memuru Yunus Yavuz (34), evinin banyosunda ölü bulundu. Yavuz’un 3 ay önce baba olduğu öğrenildi.

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Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu

Olay, sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Yunus Yavuz'dan haber alınamaması üzerine kontrol etmek amacıyla ikametine giden arkadaşları Yavuz’u evinin banyosunda hareketsiz şekilde buldu.

Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu - Resim : 1

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç polisin yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk bulgular, Yunus Yavuz’un kalp krizi geçirdiği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Elazığ nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Yunus Yavuz’un evli ve 3 aylık bir bebeği olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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