TBMM'nin 15 Temmuz programı belli oldu: Kuran okunarak dua edilecek

Meclis'te düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı belli oldu. Programda, kısa film gösterimi, Kuran okunması ve şehitlikte anma töreni de yer aldı.

Meclis programı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" isimki fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimiyle başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı konuşmanın ardından "15 Temmuz Şehitler Anıtı" önünde anma töreni düzenlenecek.

Törenin ardından, darbe girişiminin olduğu gece Meclis bahçesinde bomba düşen alana karanfil bırakılacak, sonrasında ise Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilecek.

Törende, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılımcılara hitap edecek.