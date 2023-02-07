TBMM'den vatandaşlar için yardım kampanyası

TBMM, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle TBMM Acil Durum Yönetimi Merkezi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere ayni yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Son Güncelleme:
TBMM'den vatandaşlar için yardım kampanyası

TBMM, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle TBMM Acil Durum Yönetimi Merkezi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere ayni yardım kampanyası başlattığını duyurdu. TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nca Ayni Yardım Kampanyası başlatılmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle TBMM Acil Durum Yönetimi Merkezi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeler belirlenmiştir.

Bu çerçevede, deprem bölgelerine aşağıda listelenmiş malzemelerin, mevsim koşullarına ve her yaş grubuna uygun paketlenerek sağlam bir koli içerisinde (içerik bilgilerinin kolinin üzerine yazılarak) teslim edilmesi gerekmektedir. Nakdi yardım yapmak isteyenler AFAD ve Kızılay’ın web sitelerinde açıklanan hesaplarına gönderebilirler.

Yardım Toplama Merkezi:

TBMM Tören Alt Salonu

Saat: 10.00 – 17.00

İletişim: 420 87 20 – 420 87 21

İhtiyaç listesi: Battaniye, uyku tulumu, nevresim takımı, kıyafet, ayakkabı ve bot, mont, kaban, palto, atkı, bere, eldiven, bebek maması, bebek bezi, yenebilir dayanıklı hazır gıda, ısıtıcı, powerbank, hijyen seti, kadın hijyen seti”

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
AKP'nin mevzuat değişikliği askeri kışlaya kapattı: Arama-kurtarma faaliyetleri daha iyi olabilir miydi? AKP'nin mevzuat değişikliği askeri kışlaya kapattı
Erdoğan depremde son gelişmeleri aktardı: 10 ilde 3 ay OHAL 10 ilde OHAL ilan edildi
Yıkılan binalarda ihmal: 66 savcı soruşturacak Yıkılan binalarda ihmal
Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor
Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor
Depremzedeler Ankara’ya getirildi Depremzedeler Ankara’ya getirildi
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı