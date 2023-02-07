TBMM'den vatandaşlar için yardım kampanyası

TBMM, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle TBMM Acil Durum Yönetimi Merkezi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere ayni yardım kampanyası başlattığını duyurdu. TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nca Ayni Yardım Kampanyası başlatılmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle TBMM Acil Durum Yönetimi Merkezi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeler belirlenmiştir.

Bu çerçevede, deprem bölgelerine aşağıda listelenmiş malzemelerin, mevsim koşullarına ve her yaş grubuna uygun paketlenerek sağlam bir koli içerisinde (içerik bilgilerinin kolinin üzerine yazılarak) teslim edilmesi gerekmektedir. Nakdi yardım yapmak isteyenler AFAD ve Kızılay’ın web sitelerinde açıklanan hesaplarına gönderebilirler.

Yardım Toplama Merkezi:

TBMM Tören Alt Salonu

Saat: 10.00 – 17.00

İletişim: 420 87 20 – 420 87 21

İhtiyaç listesi: Battaniye, uyku tulumu, nevresim takımı, kıyafet, ayakkabı ve bot, mont, kaban, palto, atkı, bere, eldiven, bebek maması, bebek bezi, yenebilir dayanıklı hazır gıda, ısıtıcı, powerbank, hijyen seti, kadın hijyen seti”

Kaynak: ANKA