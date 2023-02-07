Depremzedeler Ankara’ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde enkaz altından çıkarılan depremzedeler ambulans uçak ve kargo uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Son Güncelleme:
Depremzedeler Ankara’ya getirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 549'a (15:02) yükseldi. 22 bin 168 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan vatandaşlar arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu enkazdan çıkarıldı.

Depremzedeler ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ankara’ya sevk edildi. Gaziantep’ten ikisi karı koca olmak üzere üç kişi, Kahramanmaraş’tan bir çocuk olmak üzere toplamda dört kişi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne tahliye edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
AKP'nin mevzuat değişikliği askeri kışlaya kapattı: Arama-kurtarma faaliyetleri daha iyi olabilir miydi? AKP'nin mevzuat değişikliği askeri kışlaya kapattı
Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor
Erdoğan depremde son gelişmeleri aktardı: 10 ilde 3 ay OHAL OHAL ilan edildi
1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm 1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı