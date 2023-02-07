Depremzedeler Ankara’ya getirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 549'a (15:02) yükseldi. 22 bin 168 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan vatandaşlar arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu enkazdan çıkarıldı.

Depremzedeler ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ankara’ya sevk edildi. Gaziantep’ten ikisi karı koca olmak üzere üç kişi, Kahramanmaraş’tan bir çocuk olmak üzere toplamda dört kişi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne tahliye edildi.

Kaynak: AA