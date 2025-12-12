TBMM'deki İstismar Skandalında Yeni Gözaltılar

nkara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

TBMM'deki İstismar Skandalında Yeni Gözaltılar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) stajyer olarak görev yapan D.K.’nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak, Meclis’teki staj sürecinde lokantada çalışan H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını bildirmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı ve söz konusu kişinin tutuklandığı hatırlatıldı.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından iletilen idari soruşturma dosyasının incelenmesiyle sürecin genişletildiği belirtilerek, D.K.’nin ifadesinde adı geçen ve idari dosyada benzer durumları yaşadıkları aktarılan üç mağdurun daha beyanlarına başvurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, mağdurlara cinsel tacizde bulundukları iddia edilen 4 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

TBMM Çocuk istismarı
