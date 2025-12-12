Bahçeli, DEM Parti Heyeti İle Bir Araya Geldi! 'Süreçte İkinci Aşamaya Geçildi, Yasal Zemin Gerekli'

MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti heyeti TBMM'de bir araya geldi. Görüşme sonrası İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, "Aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. 2. aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var." dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Heyeti Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli DEM Parti heyetini odasının kapısında karşıladı. Görüşme sonrası süreç ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, "2. aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var." dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise, 'Pervin hanım açıklıkla ifade ettiler, her cümlesine imzamı atıyorum.' açıklamasında bulundu.

'2. AŞAMAYA GEÇTİĞİMİZİ SÖYLEMEK GEREKİYOR'

Bahçeli, DEM Parti Heyeti İle Bir Araya Geldi! 'Süreçte İkinci Aşamaya Geçildi, Yasal Zemin Gerekli' - Resim : 1

İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Sayın Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Yapılması gerekenleri konuştuk. Çok önemli, kıymetli değerli bir görüşme oldu. Aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. 2. aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Elbette bir barış yasası olmalıdır. Bundan sonra komisyonun ve siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. " dedi.

MHP lideri Bahçeli de, 'Pervin hanım açıklıkla ifade ettiler, her cümlesine imzamı atıyorum.' şeklinde konuştu.

DEM Parti Raporunu Meclis Başkanlığına SunduDEM Parti Raporunu Meclis Başkanlığına SunduSiyaset
MHP'nin 'Terörsüz Türkiye' Raporu Meclis'teMHP'nin 'Terörsüz Türkiye' Raporu Meclis'teGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
DEM Parti Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Tutuklanan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Sessizliğini Bozdu! 'Suçlamalar Kurgudan İbarettir' Tutuklanan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Sessizliğini Bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diplomasi Trafiği: Putin ve Şerif ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diplomasi Trafiği
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir
Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında! 722 Yıllık Stres Biriken Bölgede 8’den Büyük Deprem Uyarısı Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında!
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı? Başsavcılıktan Açıklama Geldi Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı?
Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında! Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında!
Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor