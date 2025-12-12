Bahçeli, DEM Parti Heyeti İle Bir Araya Geldi! 'Süreçte İkinci Aşamaya Geçildi, Yasal Zemin Gerekli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Heyeti Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli DEM Parti heyetini odasının kapısında karşıladı. Görüşme sonrası süreç ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, "2. aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var." dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise, 'Pervin hanım açıklıkla ifade ettiler, her cümlesine imzamı atıyorum.' açıklamasında bulundu.

'2. AŞAMAYA GEÇTİĞİMİZİ SÖYLEMEK GEREKİYOR'

İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Sayın Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Yapılması gerekenleri konuştuk. Çok önemli, kıymetli değerli bir görüşme oldu. Aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. 2. aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Elbette bir barış yasası olmalıdır. Bundan sonra komisyonun ve siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. " dedi.

MHP lideri Bahçeli de, 'Pervin hanım açıklıkla ifade ettiler, her cümlesine imzamı atıyorum.' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA