DEM Parti Raporunu Meclis Başkanlığına Sundu

DEM Parti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, süreçle alakalı hazırlarıkları raporu TBMM Başkanlığına sundu.

DEM Parti Raporunu Meclis Başkanlığına Sundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı çağrının ardından başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci ve bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altındaki komisyonda yürütülen süreç devam ediyor.

Son olarak DEM Parti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, konuyla alakalı bir rapor hazırladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul milletvekilleri Celal Fırat ve Cengiz Çiçek, hazırladıkları raporu TBMM Başkanlığına sundu.

Meclis’te Buzlar Eriyor! Siyasilerden Karşılıklı Jestler: Özgür Özel ve DEM Partililer Bahçeli’yle TokalaştıMeclis’te Buzlar Eriyor! Siyasilerden Karşılıklı Jestler: Özgür Özel ve DEM Partililer Bahçeli’yle TokalaştıGüncel
'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Son Durum Ne, Rapor Ne Zaman Meclis'e Gelecek? Numan Kurtulmuş'tan Kritik Açıklamalar'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Son Durum Ne, Rapor Ne Zaman Meclis'e Gelecek? Numan Kurtulmuş'tan Kritik AçıklamalarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
DEM Parti Meclis
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ömer Çelik'ten 'Bahis' Çıkışı! 'Planımız Hazır' Ömer Çelik'ten 'Bahis' Çıkışı
Disipline Sevk Edilmişti: İhracı İstenen CHP'li Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa Etti İhracı İstenen CHP'li Vekil Partisinden İstifa Etti
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kaçarken Yakalandı! Gözaltı Sayısı 4'e Yükseldi Güllü'yü Kızı mı Öldürdü? Gözaltı Sayısı Yükseldi
İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar