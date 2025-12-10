DEM Parti Raporunu Meclis Başkanlığına Sundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te yaptığı çağrının ardından başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci ve bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altındaki komisyonda yürütülen süreç devam ediyor.

Son olarak DEM Parti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, konuyla alakalı bir rapor hazırladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul milletvekilleri Celal Fırat ve Cengiz Çiçek, hazırladıkları raporu TBMM Başkanlığına sundu.

Kaynak: İHA