Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diplomasi Trafiği: Putin ve Şerif ile Görüştü

Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürerek Rusya Devlet Başkanı Putin ve Pakistan Başbakanı Şerif ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” kapsamındaki diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2025’in “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” ilan edilmesi ve Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen forum, birçok lideri bir araya getirdi.

TÜRKMENİSTAN'DA KRİTİK TEMASLAR

Forum programı sonrası Erdoğan, konakladığı otelde ardı ardına önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin ile yapılan görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan hazır bulundu.

Erdoğan, Putin görüşmesinin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme yaptı. Şerif ile görüşmeye ise Fidan, Bayraktar, Duran, Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ve Yerebakan katıldı.

Her iki temas da karşılıklı ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası güvenlik konularının ele alındığı kritik buluşmalar olarak değerlendirildi.

