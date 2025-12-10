TBMM'den 'Stajyer' Açıklaması: Bir Kişi Görevden Uzaklaştırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, kurumda geçen yıl görev yapan bir stajyerin ailesinin şikayet dilekçesi sonrası idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Meclis, bir kamu personelinin görevinden alındığını bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliği, kurumda 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından sunulan şikayet dilekçesi üzerine idari soruşturma başlatıldığını ve bir kamu personelinin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

TBMM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Kurumumuzda 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19.11.2025 tarihinde sunulan şikâyet dilekçesi üzerine vakit kaybetmeksizin 20.11.2025 tarihinde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar, titizlikle incelenmekte olup şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 04.12.2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturmanın derinlemesine devam ettiği belirtilerek "12.12.2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma/iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır" denildi.

