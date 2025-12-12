Sultangazi'de Can Pazarı! Alevlerin Arasından Atladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 2587 Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısından saat 13.45'te yangın çıktı. Sobadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangının kısa sürede büyümesiyle çatıdan alevler yükseldi. 5'inci katta yaşayan yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı öğrenilirken, o sırada içeride olan bir kişi camı kırarak aşağı atladı.

Eşinin aşağı atladığı gören kadın, hemen aşağı indi. Yaralanan eşinin yerde acılar içinde kıvrandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.

Mahalle Muhtarı İbrahim Demir, "Yangının sobadan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz. Yabancı uyruklu insanların yaşadığı bir daire. Biri 5. kattan aşağı atladı. Hastaneye kaldırıldı. Yangının neden çıktığı itfaiye raporundan sonra belli olacak" dedi.

Osman Yıldırım isimli bir vatandaş, "Yabancı uyruklular yaşıyor. 5 kişi yaşıyor. Biri camı kırarak aşağı atladı. Eşiyle birlikte ambulansa gönderdik. İki kişi çıkmadı. Onu bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA