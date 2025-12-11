Meclis'teki İstismar Skandalında Flaş Gelişme! Personel Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Genel Sekreterliği, stajyer bir çalışanın tacize uğramasıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgilendirme yaptı. . Yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’ye başvuran D.K., TBMM’de stajyer olarak çalıştığı süre zarfında Meclis lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize maruz kaldığını bildirdi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Mağdurun ifadesi Çocuk İzleme Merkezi’nde alındı, şüpheli H.İ.G. ise savcılık talimatıyla 10 Aralık 2025’te gözaltına alındı. Bugün Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı.

TBMM Genel Sekreterliği, soruşturmanın detaylı ve titizlikle devam ettiğini vurgulayarak kamuoyuna bilgi verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"04.12.2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden Mağdure D.K.'nın TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan Şüpheli H.İ.G.'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada Mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G verilen talimat gereği 10.12.2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bu gün sevk edildiği Ankara 5. sulh ceza hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır.

Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA