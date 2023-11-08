Vekillere dağıtıldı: İşte madeni 5 lira

TBMM’de milletvekillerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün bastığı madeni 5 lira dağıtıldı. TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’un talimatıyla özel kutu içerisinde dağıtılan yeni 5 liraların Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olduğu kaydedildi.

“Tedavül hatıra parası” notunun yer aldığı kutuda, 5 lirayla ilgili bilgiler de yer alıyor. 5 liranın ağırlığının 8,25 gram ve çapı 28,15 mm olduğu belirtilen kutuda, ön ve arka yüzün özellikleriyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Ön yüz: Dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alır. Ortada; Türkiye yüzyılı logosu yer alır. Bunun solunda ‘5’ rakamı altta ‘TÜRK LİRASI’ yazısı ve yazının altında ‘2023’ yer alır.

Arka yüz: Atatürk rölyefi, altta; Cumhuriyet'in yüzüncü yılı logosu, çevrede: ‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ yazısı yer alır."

Kaynak: ANKA