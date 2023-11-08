Vekillere dağıtıldı: İşte madeni 5 lira

TBMM’de milletvekillerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün bastığı madeni 5 lira dağıtıldı. Yeni dağıtılan 5 liranın Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olduğu kaydedildi.

Son Güncelleme:
Vekillere dağıtıldı: İşte madeni 5 lira

TBMM’de milletvekillerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün bastığı madeni 5 lira dağıtıldı. TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’un talimatıyla özel kutu içerisinde dağıtılan yeni 5 liraların Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olduğu kaydedildi.

“Tedavül hatıra parası” notunun yer aldığı kutuda, 5 lirayla ilgili bilgiler de yer alıyor. 5 liranın ağırlığının 8,25 gram ve çapı 28,15 mm olduğu belirtilen kutuda, ön ve arka yüzün özellikleriyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Ön yüz: Dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırılmıştır. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alır. Ortada; Türkiye yüzyılı logosu yer alır. Bunun solunda ‘5’ rakamı altta ‘TÜRK LİRASI’ yazısı ve yazının altında ‘2023’ yer alır.

Arka yüz: Atatürk rölyefi, altta; Cumhuriyet'in yüzüncü yılı logosu, çevrede: ‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ yazısı yer alır."

Kaynak: ANKA

Etiketler
TBMM
Son Güncelleme:
Son dakika: AYM 'sansür yasası' için kararını verdi Anayasa Mahkemesi 'sansür yasası' için kararını verdi
Antalya'da deprem Antalya'da deprem
Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı Turşu bidonuna eklenmezse turşu gaz yapıp hızlıca bozuluyor! Ustası uyardı
Hasat sonrası üretenler çok sevinecek! Sapından bile para kazandıracak! Hasat sonrası üretenler çok sevinecek! Sapından bile para kazandıracak!
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu Dilan Polat'ın ardından gözler yakın arkadaşında: 'Şulemsi'nin lüks yaşamı gündem oldu
Dilan Polat ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi Dilan ve Engin Polat'ın muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bir iki gün konuşulup unutulur' dedi
Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak Tarih verildi: İstanbul'a sağanak, Anadolu'ya kar geliyor! Çok kuvvetli olacak
Uzmanlar uyardı: El Nino yazından sonra "La Nina" kışı geliyor! El Nino yazından sonra "La Nina" kışı geliyor!
İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu İşte Engin Polat ve Dilan Polat'ı yakan o ihbar mektubu