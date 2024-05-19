TBMM'de fahiş fiyatla mücadele mesaisi: Kanun teklifinin görüşülmesine devam edilecek

TBMM Genel Kurulu’nda, bu hafta fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı uygulanan cezaların artırılmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM'de fahiş fiyatla mücadele mesaisi: Kanun teklifinin görüşülmesine devam edilecek

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 21 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul’da, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Bu teklifin tamamlanması halinde Genel Kurul’da geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile Ukrayna Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin de aralarında yer aldığı uluslararası anlaşmalara ilişkin 16 kanun teklifini ele alacak.

Kripto varlıklarla ilgili 19 maddelik kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerine de bu hafta başlanacak. Teklif ile kripto varlıklarla ilgili tanımlamalar yapılacak, Sermaye Piyasası Kurulu denetim ve izinler konusunda aktifleşecek ve teknik altyapı konusunda da TÜBİTAK devrede olacak.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu 23 Mayıs perşembe günü toplanacak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenleri dinleyecek.

CHP'li Ağbaba'dan iktidara Dışişleri Vakfı tepkisi: Resmen bir FETÖ taklidi!CHP'li Ağbaba'dan iktidara Dışişleri Vakfı tepkisi: Resmen bir FETÖ taklidi!Siyaset

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: ANKA

Etiketler
TBMM Fahiş Fiyat
Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu. Peş peşe iflas haberleri geliyor Türkiye’de en çok iflas eden 5 il belli oldu. Peş peşe iflas haberleri geliyor
Şifalı ot toplamak için dağa çıktı, kalp krizi geçirip öldü Şifalı ot toplamak için çıktığı dağda kalp krizi geçirip öldü
Yumurtadan daha çok protein barındırıyor! Diyetisyenler asla anlatmamıştı Yumurtadan daha çok protein barındırıyor! Diyetisyenler asla anlatmamıştı
Silivri'de hayvana eziyet! Eşeği at arabasına bağlayıp sürükledi, sopa ile dövdü Eşeği at arabasına bağlayıp sürükledi, sopa ile dövdü
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez açıkladı: İnsanlar neden dövizlerini satıp TL’ye geçiyor? İnsanlar neden dövizlerini satıp TL’ye geçiyor?
Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama
Gerçek Gündem açıklıyor I Ronaldo Türkiye'ye geliyor: Derbiyi ünlü iş insanıyla izleyecek Ronaldo Türkiye'ye geliyor: Derbiyi ünlü iş insanıyla izleyecek
Özgür Özel'den Tokat'taki patlamaya ilişkin açıklama Özgür Özel'den Tokat'taki patlamaya ilişkin açıklama
İstanbul'da Filistin'e destek gösterileri: Eminönü'nde meşaleli yürüyüş, Esenler'de 'Özgürlük' dansı Eminönü'nde meşaleli yürüyüş, Esenler'de 'Özgürlük' dansı