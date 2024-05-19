TBMM'de fahiş fiyatla mücadele mesaisi: Kanun teklifinin görüşülmesine devam edilecek

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 21 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul’da, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Bu teklifin tamamlanması halinde Genel Kurul’da geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile Ukrayna Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin de aralarında yer aldığı uluslararası anlaşmalara ilişkin 16 kanun teklifini ele alacak.

Kripto varlıklarla ilgili 19 maddelik kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerine de bu hafta başlanacak. Teklif ile kripto varlıklarla ilgili tanımlamalar yapılacak, Sermaye Piyasası Kurulu denetim ve izinler konusunda aktifleşecek ve teknik altyapı konusunda da TÜBİTAK devrede olacak.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu 23 Mayıs perşembe günü toplanacak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenleri dinleyecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: ANKA