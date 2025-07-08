Numan Kurtulmuş ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Arasında Kritik Temas! Saat Belli Oldu

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‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin gelişmeler devam ederken, MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Irak’ın başkenti Bağdat’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, Irak’taki diplomatik temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Sudani’nin ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Kalın’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını ilettiği kaydedilirken, “İki dost ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde ikili ilişkilerin daha fazla iş birliği ve gelişme yönünde ilerletilmesi arzusu” yinelendi.

Bağdat’taki kritik temas sürerken İbrahim Kalın’ın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a da bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 16.00’da bir araya gelecek. Görüşmede, Meclis’te kurulması planlanan komisyonun yol haritasının ele alınacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi