Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara İçin Tutuklama Talebi
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara için tutuklama talep edildi.
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Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Son olarak Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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