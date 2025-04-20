TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazak Mevkidaşı Koşanov’la Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’la İstanbul’da resmi temaslarda bulunmak için görüştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kazak mevkidaşı Yerlan Koşanov’u İstanbul’da ağırladıklarını belirtti.
Kurtulmuş, paylaşımında, “Resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı, değerli mevkidaşım Yerlan Koşanov’u İstanbul’da karşıladık. Ziyaretin, Türkiye ve Kazakistan parlamentoları arası ilişkilere ve iş birliğine olumlu katkılar sunmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA