TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazak Mevkidaşı Koşanov’la Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’la İstanbul’da resmi temaslarda bulunmak için görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazak Mevkidaşı Koşanov’la Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kazak mevkidaşı Yerlan Koşanov’u İstanbul’da ağırladıklarını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazak Mevkidaşı Koşanov’la Görüştü - Resim : 1

Kurtulmuş, paylaşımında, “Resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı, değerli mevkidaşım Yerlan Koşanov’u İstanbul’da karşıladık. Ziyaretin, Türkiye ve Kazakistan parlamentoları arası ilişkilere ve iş birliğine olumlu katkılar sunmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Numan Kurtulmuş İstanbul
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Tavuk Pişirirken Ölüme Götüren Hatalar… Birkaç Saat İçinde Zehir Olabilir Tavuk Pişirirken Ölüme Götüren Hatalar… Birkaç Saat İçinde Zehir Olabilir
Şehit Ömer Halisdemir Anısına Düzenlenen Maraton Son Erdi Şehit Ömer Halisdemir Anısına Düzenlenen Maraton Son Erdi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi Türkiye'nin Giyim Devlerinden İndirim Hilesi! Rekor Para Cezası Kesildi
Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü
Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro... Koç Holding'in Gözdesi Tofaş’tan Yeni Rekor! Tam 256 Milyon Avro...