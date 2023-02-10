TBB duyurdu: Depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz hukuki destek

Türkiye Barolar Birliği, deprem mağdurları için hukuk rehberi hazırlanacağı ve il barolarıyla iş birliği içerisinde ücretsiz hukuki yardım sağlanacağını açıkladı.

TBB duyurdu: Depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz hukuki destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkım sonrası enkaz altındaki vatandaşlara ve depremzedeler için çalışmalar sürerken, Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) açıklama geldi.

TBB açıklamasında, deprem mağdurları için hukuk rehberi hazırlanacağı ve il barolarıyla iş birliği içerisinde ücretsiz hukuki yardım sağlanacağı vurgulandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Depremden etkilenen yurttaşlarımız için gerek ceza hukuku yönünden gerekse özel hukuk veya kamu hukukunun farklı alanları yönünden haklarını ayrıntılı olarak açıklayan 'deprem mağdurları için hukuk rehberi' hazırlanacak ve dağıtılacaktır. Ayrıca adli yardım/adli müzaheret sistemi kapsamında ücretsiz hukuki yardım için il barolarımızla iş birliği içerisinde yurttaşlarımızın yanında yer alınacaktır."

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