AKP yandaşı depremzedeleri hedef aldı: Binlerce vinç, binlerce kepçe, dozer ve on binlerce tır münasip yerlerinize girsin

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde beş gün oldu. Alanın genişliği, geç başlayan arama-kurtarma çalışmaları, deprem bölgesinde yeterli sayıda araç olmamasından dolayı can kaybı 1999 Gölcük depremini dahi geçmesine neden oldu.

Şu ana kadar 19 bin 388 kişinin hayatını kaybettiği depremde birçok enkazda hala arama-kurtarma çalışması başlamadı. Enkaz altında kalan yakınlarının başında bekleyen depremzedeler kepçe, vinç, dozer gibi iş makinelerine ihtiyaç olduğunu söyledi. Depremzedelerin ihtiyaçlarını başta sosyal medya olmak üzere birçok mecrada dile getirildi.

Yeni Akit yazarı Fazıl Duygun ise bugün deprem bölgesine gittiğini duyurarak depremzedeleri hedef alan bir tweet attı. Duygun, "Deprem bölgesinden bildiriyorum. Devlet nerede diyenler, buradaki binlerce vinç, binlerce kepçe, dozer ve onbinlerce tır münasip yerlerinize girsin!!!" dedi.

FAZIL UYGUN KİMDİR?

Eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik Pelikan bildirisini kaleme alanlara destek veren isimlerden biri.

İBDA-C içerisinde üst düzey yönetici olduğu iddiasıyla Duygun 2020 yılında gözaltına alındı.