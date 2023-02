İnsan hakları savunucuları Hatice Can ve Mithat Can hayatını kaybetti

İnsan hakları mücadelesinin iki önemli ismi avukat Hatice Can ve eşi Mithat Can depremde hayatını kaybetti.

Can çifti 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlere Hatay, Antakya'daki evlerinde yakalandı. Enkaz altında kalan Hatice ve Mithat Can için arama çalışmaları 7 Şubat'tan itibaren devam ediyordu.

İHD Onur Kurulu Üyesi Hatice Can, Onur Yaser Can davasının da avukatlarındandı. Mithat Can ise eski Antakya İHD Şube Başkanıydı.

Hatice Can, Gezi direnişinde Hatay'da hayatını kaybeden Abdullah Cömert ve Ahmet Atakan'ın ailelerinin de avukatlığını yapmıştı.

Çiftin çocukları Eren Can'ın sosyal medya hesabından duyurduğu haberde, "Annem Hatice Can ve babam Mithat Can'ı kaybettik. Yaşamları boyunca hak mücadelesi verdiler. Bizlere onurlu yaşamı öğrettiler. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Annem Hatice Can ve babam Mithat Can'ı kaybettik. Yaşamları boyunca hak mücadelesi verdiler. Bizlere onurlu yaşamı öğrettiler. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. — eren can (@nedesemkine) February 10, 2023

Eren Can 7 Şubat'ta anne ve babasının ikamet ettiği Antakya, İnönü Caddesi'ndeki Rana Apartmanı'nın enkazının başından şu bilgiyi paylaşmıştı:

"Asker var ama ekipman yok, hilti yok. Sağ insanlar var sesleri geliyor ama el yordamıyla çıkarılamıyor. Annem babamdan halen haber alamadık."

8 Şubat'taki paylaşımı ise şöyleydi:

"Gelen kepçe temizliği yeterince yapamadı ve vinç giremedi. Vinç geniş bir yol istiyor ve bizim burada da enkazdan yol daralmış durumda. Ekipler bir süre çalışıp verimli olamayınca yakın bölgede başka yerlere geçtiler. Şu an ekskavator kepçe bekliyoruz vince yol açması için."