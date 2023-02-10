Barış Atay: Artık Antakya diye bir yer yok

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Hatay'daki durumu "Artık Antakya diye bir yer yok" diyerek anlattı.

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Barış Atay: Artık Antakya diye bir yer yok

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, depremden ağır hasar gören Hatay'da son durumu anlattı. 

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Atay, koordinasyon ekipleriyle Defne ilçesinin Armutlu, Turunçlu ve Akdeniz mahallelerinde ve Çekmece'de birçok enkazda çalışmalar yaptıklarını ve 15'in üzerinde vatandaşı sağ olarak kurtardıklarını söyledi. 

Atay, "Koordinasyon merkezimizde bir de poliklinik kurduk. Doktor arkadaşlarımız şehir dışından ambulans da getirdi. Fakat şöyle bir durum var ki çok ciddi olarak malzeme eksikliğimiz de var. Bazı enkazlara olası durumdan daha kötü bir durum yaratmamak için kendi başımıza giremiyoruz. Buraya ikinci gün İstanbul İtfaiyesi gibi profesyonel ekiplere bıraktığımız enkaz da vardı" dedi. 

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği ile ölen Abdullah Cömert'in ailesinden de haber alınmadığını söyleyen Atay, "Abdullah Cömert'in ailesine ulaşamadık. Enkaz altında olmadığını düşünüyoruz. Onların mahallesi çok kötü durumda. Ben yıllardır bu mahallede oturuyorum hangi sokağın hangi sokak olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu. 

Atay, Hatay'daki durumu "Artık Antakya diye bir yer yok" diyerek anlattı:

"Türkiye'de Antakya denilince herkes muazzam bir kültürü olduğunu bilir. Burada muazzam bir tarih vardı. Ne yazık ki, artık Antakya diye bir yer yok. Ne bir dönem cumhuriyet olduğunu gösteren Meclis'i ne cumhurbaşkanlığı var. İnanılmaz ağırıma gidiyor ancak artık Antakya diye bir yer yok."

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