Kotex, deprem bölgesine 1 milyon ped gönderiyor

Maraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle en az 19 bin 388 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralanırken çok sayıda insan da hasar alan veya yıkılan evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

"Yaşanan felaketin derin üzüntüsü içerisindeyiz" diyen Ped markası Kotex, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda depremden etkilenen şehirler 1 milyon ped göndereceğini açıkladı.