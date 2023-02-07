Tayfun Kahraman: Türkiye bu nedenlerle enkaz altında!

Tayfun Kahraman, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi. Kahraman "Her yerde, doğal eşikleri işgal eden yapılaşma, denetimsiz ve çürük yapılan binalar, imar afları, toplanma alanlarının yok edilmesi, afet öncesi, esnası ve sonrasının koordinasyonsuzluğu! Türkiye bu nedenlerle enkaz altında!" dedi.

Tayfun Kahraman: Türkiye bu nedenlerle enkaz altında!

Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilen şehir planlamacı Dr. Tayfun Kahraman Silivri Cezaevi'nden binlerce insanın hayatına neden olan deprem ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Kahraman, "Nerede deprem olacağını biliyoruz! Her yerde, doğal eşikleri işgal eden yapılaşma, denetimsiz ve çürük yapılan binalar, imar afları, toplanma alanlarının yok edilmesi, afet öncesi, esnası ve sonrasının koordinasyonsuzluğu! Türkiye bu nedenlerle enkaz altında! Zamanla yarışıyoruz!" dedi. 

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