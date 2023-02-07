CHP'li Yavuzyılmaz: 415 madenci Zonguldak'ta bekliyor, sadece 85'i yola çıkarıldı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Halk TV'de Sözüm Var programında binlerce kişinin ölümüne neden olan depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yavuzyılmaz, "Kahramanmaraş'a yaklaşık 1 saat mesafedeyiz. Tipi var. Bölgeye ulaşmak isteyen bizler ve arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmakta zorlanıyor. AFAD'ın çok ciddi bir organizasyon eksikliği var" dedi.

Yavuzyılmaz şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en iyi ve en hazır arama kurtarma ekiplerinin başında gelen Türkiye Taş Kömürü Kurumu madencilerinin bile deprem bölgesine ulaşmasına engel oldu. Bizim Zonguldak'ta arama kurtarma madencisi bulunuyor. Sadece 85'i yola çıkarıldı. Ana depremin üzerinde 21 saat geçti. Onlar da kara yoluyla yola çıkarıldı hala deprem bölgesine ulaşamadılar.

Bu dakikadan sonra kalan madencileri sevk etsek bile 15 saat sürecek. Dolayısıyla çok geç olacak. Bu sürecin uçak ile yapılması gerekiyor. Sabahtan beri defalarca kez yetkilileri uyarmaya çalıştım. AFAD ile görüştük uçak yok dedi. Cumhurbaşkanının uçaklarını kullanın."