Tatil Cennetinden 1,5 Ton Atık Çıktı

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Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen temizlik çalışmasına, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Misgibi1Bodrum gönüllüleri ile Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Arama ve Kurtarma Ekibi katıldı.



İki saat süren etkinlikte, büyük bölümü tek kullanımlık cam atıklardan oluşan 3 kamyonet dolusu yaklaşık bin 500 kilogram atık toplandı. Atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.



Etkinlik kapsamında ayrıca Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ali Kelle Ormanı’ndaki seyir terasında zarar görmüş ve kırılmış olan çitler de yenilendi. Bodrum Belediyesi ve Misgibi1Bodrum gönüllülerinin iş birliğiyle yürütülen temizlik çalışmalarının belirli bir program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA