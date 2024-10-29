Tartışmalı İhaleyi Ali Koç Aldı! Hisseler Bir Anda Fırladı

İhale sonucu merak edilen İstanbul Havalimanı'na ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Koç Holding'e ait Tüpraş (TUPRS), İstanbul Havalimanı'na yakıt tedariği için düzenlenen ihaleyi kazandı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, TFS Akaryakıt Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında, İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışı hakkını elde ettiğini duyurdu. Tüpraş, bu satışlara 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayacağını bildirdi.

Öte yandan ihaleyi kazanması, Tüpraş hisselerinde de olumlu bir etki yaratarak, saat 10.45 itibarıyla hisselerin yüzde 1,03 artışla 147,60 TL'den işlem görmesine neden oldu. Şirketin KAP'ta yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu açıklamaya konu işlemlere ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Şubat 2018 tarihli ve 05 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının karşı taraf ile anlaşılmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, sürecin olumsuz etkilenmemesi, Şirketimizin yasal haklarının, rekabet ve pazarlık güçlerinin korunması amaçlarıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır."

Kaynak: Oda TV