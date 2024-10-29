13 Yaşındaki Çocuk, Suç Makinesinin Yanında Bulundu

Hatay'da kayıp olarak aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bir evde bulundu. Adrese yapılan baskın sonucu 9 suç kaydı bulunan 21 yaşındaki ev sahibi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
13 Yaşındaki Çocuk, Suç Makinesinin Yanında Bulundu

Hatay'da 23 Ekim'de okula gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan A.F.'nin ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile, bir televizyon programına katılarak da yardım istedi. Polis ekipleri, A.F.'nin Numune Mahallesi'ndeki S.C.G.'nin evinde olduğunu tespit etti. Adrese giden ekipler, A.F.'yi alarak Çocuk Büro Amirliği'ne teslim etti.

'Kasten yaralama', 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Açıktan hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan 9 ayrı kaydı bulunduğu S.C.G., gözaltına alındı.

Ayrıca S.C.G.'nin evli olduğu, eşinin de 9 aylık hamile olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Çocuklara Dikkat Edin! Türkiye'de de Satışı Var... O Jelibonlar Toplatılıyor Türkiye'de de Satışı Var... O Jelibonlar Toplatılıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yakalanan Hayvanlar Şaşkınlık Yarattı: Hatay'a Götüreceklermiş! Havalimanında Yakalandı! Mısır'dan Türkiye'ye Getirilen Hayvanlar Şaşkınlık Yarattı
Kışın Hangi Sebze ve Meyveler Tüketilmeli? Kışın Hangi Sebze ve Meyveler Tüketilmeli?
Çamaşır Makinesindeki Küfü Anında Yok Ediyor: Sadece 2 Damlası Yeterli Çamaşır Makinesindeki Küfü Anında Yok Ediyor: Sadece 2 Damlası Yeterli