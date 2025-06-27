Tartışmada Kan Döküldü: 16 Yaşındaki Çocuk 17 Yaşındaki Arkadaşını Bıçakladı

Kayseri'de iki kız çocuğunun kavgasında kan döküldü. 16 yaşındaki D.A., 17 yaşındaki arkadaşı S.Ç.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan S.Ç. hastanede tedavi altına alındı.

Tartışmada Kan Döküldü: 16 Yaşındaki Çocuk 17 Yaşındaki Arkadaşını Bıçakladı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışma kanlı bir bıçaklı kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki D.A., 17 yaşındaki arkadaşı S.Ç.'yi bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi'ndeki Tuna Parkı'nda yaşandı. D.A. ve S.Ç. isimli iki çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışmayla başlayan gerginlik, kısa sürede şiddetlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tartışmada Kan Döküldü: 16 Yaşındaki Çocuk 17 Yaşındaki Arkadaşını Bıçakladı - Resim : 1

Kavga sırasında D.A., yanında taşıdığı bıçakla S.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı S.Ç., acilen Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, S.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli D.A.'yı kısa sürede gözaltına aldı. D.A.'nın emniyetteki sorgusu sürerken, olayın neden çıktığı ve bıçağın nereden temin edildiği detaylı olarak araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

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