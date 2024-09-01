Tarlada Erkek Cesedi Bulundu; Soruşturma Başlatıldı

Adıyaman'da tarlada erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Tarlada Erkek Cesedi Bulundu; Soruşturma Başlatıldı

Adıyaman'da Sarı Harman Mahallesi'nde tarlada hareketsiz yatan erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeni için ceset, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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