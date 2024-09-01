Ölüm 1,5 Dakika ile Teğet Geçti! Dehşete Düşüren Anlar Kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi İmam Hatip Sokak üzerinde 1,5 dakika ile faciadan dönüldü.

Alınan bilgiye göre, bir yakınını ziyarete giden Mustafa Köken oğluna ait hafif ticari aracı sokak kenarına park etti. Köken araçtan çıktıktan yaklaşık 1,5 dakika sonra 2 katlı binanın dam kısmında bulunan balkon betonu aracın üzerine çöktü.

Sürücünün o anda araçta olmaması faciayı önledi. Çökme sonucu araçta ağır hasar meydana gelirken, Köken'in olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA