Tarım ve Orman Bakanlığı Listeyi Güncelledi... Çeşit Çeşit Peynirde Tek Skandal... Bu 6 Markayı Görünce Bir Daha Düşünün!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada ifşa listesi güncellendi. Listede 6 ayrı peynir markasındaki 'temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' tespitine yer verildi. İşte o markalar...

Eda Narin Eda Narin
Tarım ve Orman Bakanlığı Listeyi Güncelledi... Çeşit Çeşit Peynirde Tek Skandal... Bu 6 Markayı Görünce Bir Daha Düşünün!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda skandallarında yeni ifşalar yayımlamaya devam ediyor. 'Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar' listesinin 'temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' tespit edilen ürünlere yer verilen bölümüne 8 yeni ifşa eklendi. Bu ifşaların tamamını peynirler oluşturdu.

BU MARKALARA DİKKAT!

Lor peynirinden kaşar peynirine; beyaz peynirden eritme peynirine kadar farklı çeşit peynirlerde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Listede 6 ayrı marka yer aldı. İşte tüketicilerin uzak durması gereken markalar ve ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı Listeyi Güncelledi... Çeşit Çeşit Peynirde Tek Skandal... Bu 6 Markayı Görünce Bir Daha Düşünün! - Resim : 1

Gıda Güvenliği için Sıkı Takip! 1,3 Milyonu Aşkın Denetim, Milyonlarca Liralık CezaGıda Güvenliği için Sıkı Takip! 1,3 Milyonu Aşkın Denetim, Milyonlarca Liralık CezaEkonomi

Köfte, Sucuk, Salam, Tantuni… Yediklerimizin Hiçbiri Gerçek Değil! İşte Yeni ListeKöfte, Sucuk, Salam, Tantuni… Yediklerimizin Hiçbiri Gerçek Değil! İşte Yeni ListeGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı Peynir
Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar
Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü: 7 Gözaltı Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü
Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor
'Çamurlu Ayakkabı' Tartışmasında Kan Aktı 'Çamurlu Ayakkabı' Tartışmasında Kan Aktı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek
Show TV'nin Sevilen Dizisi Bahar'da Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Ediyor Bahar'da Flaş Ayrılık! Diziye Veda Ediyor