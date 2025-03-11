Tarım ve Orman Bakanlığı Listeyi Güncelledi... Çeşit Çeşit Peynirde Tek Skandal... Bu 6 Markayı Görünce Bir Daha Düşünün!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda skandallarında yeni ifşalar yayımlamaya devam ediyor. 'Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar' listesinin 'temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' tespit edilen ürünlere yer verilen bölümüne 8 yeni ifşa eklendi. Bu ifşaların tamamını peynirler oluşturdu.

BU MARKALARA DİKKAT!

Lor peynirinden kaşar peynirine; beyaz peynirden eritme peynirine kadar farklı çeşit peynirlerde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Listede 6 ayrı marka yer aldı. İşte tüketicilerin uzak durması gereken markalar ve ürünleri...

Kaynak: Haber Merkezi