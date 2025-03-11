Tarım ve Orman Bakanlığı Listeyi Güncelledi... Çeşit Çeşit Peynirde Tek Skandal... Bu 6 Markayı Görünce Bir Daha Düşünün!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada ifşa listesi güncellendi. Listede 6 ayrı peynir markasındaki 'temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' tespitine yer verildi. İşte o markalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda skandallarında yeni ifşalar yayımlamaya devam ediyor. 'Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar' listesinin 'temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' tespit edilen ürünlere yer verilen bölümüne 8 yeni ifşa eklendi. Bu ifşaların tamamını peynirler oluşturdu.
BU MARKALARA DİKKAT!
Lor peynirinden kaşar peynirine; beyaz peynirden eritme peynirine kadar farklı çeşit peynirlerde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Listede 6 ayrı marka yer aldı. İşte tüketicilerin uzak durması gereken markalar ve ürünleri...
Kaynak: Haber Merkezi