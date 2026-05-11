Tarım İşçisi Yüzerken Kaybolmuştu, Ölü Bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde çayda yüzerken kaybolan tarım işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Son Güncelleme:
Tarım İşçisi Yüzerken Kaybolmuştu, Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi'nde 22 yaşındaki Suriye uyruklu tarım işçisi Ahmet Mahmut Sadık ve iki arkadaşı yüzmek Aksu Çayı'na için girdi. Sadık, bir süre sonra gözden kayboldu.

Tarım İşçisi Yüzerken Kaybolmuştu, Ölü Bulundu - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan JAK timleri, yaklaşık bir saatlik arama sonucunda Sadık'ın cesedini çaydan çıkardı. Ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Muhittin Böcek’in Gelini Zuhal Böcek Ek İfade Verdi: 'O Kadar Para Verdik, Hâla Ne İstiyorlar' Muhittin Böcek’in Gelini Zuhal Böcek Ek İfade Verdi
33 İldeki Dev Operasyona İlişkin Bakan Gürlek'ten Açıklama: 8,7 Milyarlık Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi 8,7 Milyarlık Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi
ÇOK OKUNANLAR
Muhittin Böcek ile Oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim' Muhittin Böcek ile Oğlunun İfadesi Ortaya Çıktı: 'Özgür Özel'e Poşette 200 Bin Dolar Teslim Ettim'
Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi
Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar
Ev Sahiplerinden Sert Kararlar: Bu Kurala Uymayan Kiracı Evden Çıkartılıyor Ev Sahiplerinden Sert Kararlar: Bu Kurala Uymayan Kiracı Evden Çıkartılıyor
Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun