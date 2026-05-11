Tarım İşçisi Yüzerken Kaybolmuştu, Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi'nde 22 yaşındaki Suriye uyruklu tarım işçisi Ahmet Mahmut Sadık ve iki arkadaşı yüzmek Aksu Çayı'na için girdi. Sadık, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan JAK timleri, yaklaşık bir saatlik arama sonucunda Sadık'ın cesedini çaydan çıkardı. Ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA