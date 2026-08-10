Taksim'de Koreli Yayıncıyı Taciz Etmişti: O Şüpheli Yakalandı

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Olay, Taksim'de meydana geldi. Bir süredir İstanbul'da bulunan ve withJENNY adıyla tanınan Güney Koreli yayıncı, kentte gezdiği sırada takipçilerine canlı yayın yaptığı esnada bir kişinin yanına yaklaştı. Şüpheli, yayıncıya "Burada arkadaşın var mı?" diye sorduktan sonra kendisiyle kalmasını teklif etti. Yayıncının Türkçe bilmediğini söylemesine rağmen şüpheli bir süre kadının peşinden gitti.

WithJENNY, kendisini takip eden kişiye İngilizce konuşması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Şüphelinin bir süre daha yayıncıyı takip ettiği, ardından sokaktan uzaklaştığı anlar canlı yayına yansıdı.

İŞ YERİNDE DE YAYIN UYARISI

Yayıncının girdiği bir iş yerinde yaşanan konuşmalar da canlı yayına yansıdı. İş yerindeki bir kişinin çevresindekileri yayın konusunda uyardığı görüldü. Söz konusu kişi, "O yayın yapıyor; sonra bizi reklam eder. Dikkat edin böyle şeylere. Uyanık olun, akıllı olun" ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. A.A. (59), Sarıyer'de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "cinsel taciz" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 1.764 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA