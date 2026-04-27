Taksim Metro İstasyonunda Seferler Normale Döndü

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama ile İstanbul Valiliği'nin kararı duyuruldu.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul tarafından yapılan yeni açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman hattının Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının işletmeye açıldığı belirtildi.

TAKSİM'DE ULAŞIMA 1 MAYIS ENGELİ

İstanbul Taksim'de bugün Kazancı yokuşunda gerçekleştirilmek istenen 1 Mayıs anması dolayısıyla Taksim istasyonunun kapatıldığı öğrenildi.

Eylem dolayısıyla toplanan gruba polis ekipleri müdahale ederken, gözaltına alınanların olduğu belirtiliyor.

VALİLİK KARARIYLA KAPATILDI

Buna göre, Taksim istasyonunda seferler ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Bu doğrultuda M2 Metro Hattındaki Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.



— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 27, 2026

Kaynak: Haber Merkezi