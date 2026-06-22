Taksilere 'Singapur Formülü' Geliyor! Yeni Sistem İçin Geri Sayım Başladı

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İstanbul'da taksicilik hizmetlerinde önemli değişiklikler getirmesi beklenen "Singapur modeli" uygulaması için hazırlıklar hız kazandı. Özellikle turistlerin ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin ardından geliştirilen yeni sistemin yaklaşık bir ay içerisinde devreye alınması planlanıyor.

Son dönemde taksi ücretleri ve yolcu seçme gibi şikayetlerin artması üzerine harekete geçen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, dünyanın en başarılı taksi sistemlerinden biri olarak gösterilen Singapur'u örnek aldı. Yeni modelle birlikte hem yolcuların hem de şoförlerin daha güvenli ve şeffaf bir hizmet alması hedefleniyor.

YERLİ TAKSİ UYGULAMASI GELİYOR

Yeni sistem kapsamında, yüksek komisyonlarla eleştirilen mevcut uygulamaların yerine yerli bir taksi çağırma platformunun kullanılacağı belirtiliyor. Uygulama üzerinden yolcular kolayca araç çağırabilecek, aynı zamanda çeşitli güvenlik ve denetim özelliklerinden yararlanabilecek.

Özellikle yaşlı vatandaşlar için özel hizmet seçeneklerinin de yer alacağı uygulamada, çağrı merkezi desteği sayesinde kullanıcılar doğrudan yetkililerle iletişime geçebilecek.

QR KODLU DENETİM SİSTEMİ

Yeni dönemde yolcular, taksilerde yer alacak QR kodlar aracılığıyla araç ve sürücü hakkında değerlendirme yapabilecek. Böylece hizmet kalitesinin artırılması ve olası şikayetlerin daha hızlı takip edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca uygulama üzerinden çağrılan araçların yanı sıra yoldan alınan taksilerin de sistem üzerinden izlenebileceği ifade ediliyor.

ŞOFÖR VE YOLCUYA GÜVENLİK KABİNİ

Projede dikkat çeken bir diğer yenilik ise taksilere yerleştirilecek şeffaf güvenlik kabinleri oldu. Yolcu ile sürücü arasına konumlandırılacak bu koruma sisteminin, olası güvenlik risklerini azaltması hedefleniyor. Yetkililer, örnek üretimin tamamlandığını ve seri üretime geçilmesinin ardından talep eden tüm taksilere montaj yapılabileceğini belirtiyor. Yaklaşık bir ay içinde hayata geçirilmesi planlanan Singapur modeliyle birlikte, İstanbul'daki taksi hizmetlerinde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Kaynak: ATV Haber