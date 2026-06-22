Sosyeteyi Sarsan İddia! Gizli Defin Skandalının Ardından Bir Şok Daha! Servet Koçak'ın Mirasında Yeni Kriz

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Türkiye'nin tanınmış isimlerinden Servet Koçak'ın vefatının ardından ailesi arasında yaşanan anlaşmazlıklar gündemdeki yerini koruyor. Daha önce Koçak'ın, kızı Naciye Koçak tarafından diğer kardeşlerine haber verilmeden toprağa verildiği iddiası büyük yankı uyandırmıştı. Aile içinde yaşanan gerilimin yeni bir boyutu daha ortaya çıktı. İddialara göre Servet Koçak'ın hayattayken bazı aile üyeleri, Naciye Koçak hakkında mahkemeye başvurarak vasi atanmasını talep etti.

AKIL SAĞLIĞI GEREKÇESİYLE MAHKEMEYE BAŞVURULDU İDDİASI

İddialara göre aile bireyleri, Naciye Koçak'ın bazı karar ve davranışlarını gerekçe göstererek akıl sağlığının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesini istedi. Bu kapsamda vasi tayini talebiyle dava açıldığı öne sürüldü.

MALİ KARARLAR DA DOSYADA YER ALDI

İddialara göre dava dosyasında Naciye Koçak'ın mali yönetimi ve aile varlıklarına ilişkin aldığı kararlar da yer aldı. Özellikle aileye ait yalıyla ilgili yaşanan mali süreçlerin dosyada değerlendirmeye alınan konular arasında bulunduğu belirtildi.

AİLE İÇİNDEKİ GERİLİM BÜYÜYOR

Servet Koçak'ın vefatının ardından ortaya çıkan gelişmeler, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlığın uzun süredir devam ettiğini gözler önüne serdi. Defin süreciyle başlayan tartışmaların yargıya taşınması, sosyete dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Sabah