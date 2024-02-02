Taksici cinayetine konvoylu tepki

İzmir'de taksiciler, aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren meslektaşları için konvoy oluşturdu.

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Taksici cinayetine konvoylu tepki

İzmir'de taksiciler, meslektaşlarının aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası konvoylu tepki gösterdi.

Gaziemir ilçesinde taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) aracında silahla vurulup hayatını kaybetmesinin ardından taksiciler, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldi.

Oğuz Erge'nin cenazesi, buradan İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülmek üzere yola çıktı.

Taksiciler de cenaze nakil aracının arkasından konvoy oluşturup yol boyunca korna çalarak olayı protesto etti.

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Erge'nin ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Zanlının kısa sürede yakalanması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Anık, "Kameranın bu olayda ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tüm şoför arkadaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. Gerekli tedbirler alınıyor. Tek temennimiz zanlının gerekli cezayı alması." diye konuştu.

Öte yandan, yaklaşık 15 yıldır taksicilik yapan Oğuz Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), dün saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı (19) aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçan şüpheli D.A, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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