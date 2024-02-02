Sosyal medyada gündem olan görüntü: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım'

Yanındaki arkadaşı bir kişiyi karnından vurarak yaralayan kişinin yaptıkları sosyal medyada tepki çekti.

Son Güncelleme:
Sosyal medyada gündem olan görüntü: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım'

Samsun'daki olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (34) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (36) ve yanındaki arkadaşı S.S.(29) olay yerinden kaçtı. Yaralı B.T. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"AZ YAKIŞIKLI ÇIKALIM"

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sıcak takip sonrası, olaydan kısa bir süre sonra B.T.'yi saklandığı İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki çatı katında suç aletiyle birlikte yakaladı. Olay sırasında B.T.'nin yanında olan S.S. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan B.T. ve S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.S.'nin adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekti. (İHA)

Son Güncelleme:
Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak
Yolcunun silahlı saldırısında yaralanan taksici, hayatını kaybetti Yolcunun silahlı saldırısında yaralanan taksici, hayatını kaybetti
Lütfü Savaş sessizliğini bozdu: Ben tartışılacak aday değilim Lütfü Savaş sessizliğini bozdu: Ben tartışılacak aday değilim
Pişirdiğiniz kuru fasulyede kabuklanma mı oluyor? Bu teknikle daha iyi pişiyor Pişirdiğiniz kuru fasulyede kabuklanma mı oluyor? Bu teknikle daha iyi pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı
Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun' Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun'
Sosyal medyada gündem olan görüntü: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım' Sosyal medyada gündem olan görüntü: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım'
Lütfü Savaş sessizliğini bozdu: Ben tartışılacak aday değilim Lütfü Savaş sessizliğini bozdu: Ben tartışılacak aday değilim
Lamborghini ailesinde 'gayrimeşru torun' ortaya çıktı: "Özel dedektif tuttum..." Lamborghini ailesinde 'gayrimeşru torun' ortaya çıktı: "Özel dedektif tuttum..."