Takibe Alınan İki Araçtan Kilolarca Uyuşturucu Çıktı: 4 Gözaltı

Osmaniye'de 2 otomobilde yapılan aramada 38 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Takibe Alınan İki Araçtan Kilolarca Uyuşturucu Çıktı: 4 Gözaltı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüphe üzerine 2 otomobili takibe aldı.

Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpekle yapılan detaylı aramada, bagaj ve arka koltukta karton kutulara gizlenmiş 38 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki Rıdvan D., Tayland vatandaşı Maneenuch S., İskender D. ve Şaban Ö. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu'ndan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rıdvan D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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