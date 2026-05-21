Tahliye Operasyonu Başladı: İsrail'in Alıkoyduğu Sumud Aktivistlerini Taşıyan THY Uçakları Havalandı

İsrail ordusunun uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin, THY uçaklarıyla Türkiye’ye tahliyesi başladı. Negev Çölü'ndeki cezaevinden çıkarılan, aralarında 78 Türk'ün de bulunduğu 420'den fazla aktivisti taşıyan ilk uçak İstanbul'a doğru havalandı.

Son Güncelleme:
Tahliye Operasyonu Başladı: İsrail'in Alıkoyduğu Sumud Aktivistlerini Taşıyan THY Uçakları Havalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah saatlerinde duyurduğu uluslararası tahliye operasyonunda yeni aşamaya geçildi. İsrail güçleri tarafından Gazze ablukasını kırmak üzere seyahat ederken esir alınan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin koordinasyonuyla Türkiye'ye getiriliyor.

HAVALİMANINA SEVK EDİLDİLER

18 Mayıs'taki hukuk dışı saldırının ardından dün Aşdod Limanı'na getirilen ve gece yarısı Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'ne nakledilen aktivistler cezaevinden çıkarıldı, yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail'in güneyinde yer alan Ramon Havalimanı'na sevk edildi.

3 AYRI THY UÇAĞI TAHLİYE İÇIN PİSTE İNDİ

Sınır dışı ve pasaport kontrol işlemlerinin jet hızıyla tamamlanmasının ardından, 78'i Türk vatandaşı olmak üzere 44 ülkeden 420'den fazla aktivist, havalimanında hazır bekletilen 3 ayrı Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Aktivistlerini taşıyan ilk THY uçağı Ramon Havalimanı'ndan kalkarak İstanbul’a doğru rotasını çevirdi.

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'DALAR

428 kişilik filonun neredeyse tamamını kapsayan bu tahliye operasyonunda, uçakların bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na teker koyması bekleniyor. Aktivistler, havalimanında devlet yetkilileri, aileleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından karşılanacak.

İsrail'den Sumud Filosu'na Hukuk Dışı Müdahale: Tüm Aktivistler Alıkonulduİsrail'den Sumud Filosu'na Hukuk Dışı Müdahale: Tüm Aktivistler AlıkonulduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Sumud Filosu Dışişleri Bakanlığı İsrail
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
CHP'de 'Butlan' İhraç Dalgası Başladı: Hasan Öztürkmen Disipline Sevk Ediliyor CHP'de 'Butlan' İhraç Dalgası Başladı
Gazeteci Alican Uludağ Hakkında Tahliye Kararı Gazeteci Alican Uludağ Hakkında Tahliye Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu
Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem! Deliller Karartılmış, 9 İlde 29 Gözaltı Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem
CHP'de 'Milyon Euroluk' Kriz: Muhittin Böcek İçin İhraç Formülü Masada Muhittin Böcek İçin İhraç Formülü Masada
Ünlülere Dev Uyuşturucu Operasyonu: Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında
Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi: Herkes Bu Sevimli Misafiri Konuşuyor Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi