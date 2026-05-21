Tahliye Operasyonu Başladı: İsrail'in Alıkoyduğu Sumud Aktivistlerini Taşıyan THY Uçakları Havalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabah saatlerinde duyurduğu uluslararası tahliye operasyonunda yeni aşamaya geçildi. İsrail güçleri tarafından Gazze ablukasını kırmak üzere seyahat ederken esir alınan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin koordinasyonuyla Türkiye'ye getiriliyor.

HAVALİMANINA SEVK EDİLDİLER

18 Mayıs'taki hukuk dışı saldırının ardından dün Aşdod Limanı'na getirilen ve gece yarısı Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'ne nakledilen aktivistler cezaevinden çıkarıldı, yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail'in güneyinde yer alan Ramon Havalimanı'na sevk edildi.

3 AYRI THY UÇAĞI TAHLİYE İÇIN PİSTE İNDİ

Sınır dışı ve pasaport kontrol işlemlerinin jet hızıyla tamamlanmasının ardından, 78'i Türk vatandaşı olmak üzere 44 ülkeden 420'den fazla aktivist, havalimanında hazır bekletilen 3 ayrı Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Aktivistlerini taşıyan ilk THY uçağı Ramon Havalimanı'ndan kalkarak İstanbul’a doğru rotasını çevirdi.

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'DALAR

428 kişilik filonun neredeyse tamamını kapsayan bu tahliye operasyonunda, uçakların bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na teker koyması bekleniyor. Aktivistler, havalimanında devlet yetkilileri, aileleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA