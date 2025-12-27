Tahliye Edilmişti... Eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Yeniden Gözaltına Alındı

Kamuoyunda Kooperatif davası olarak bilinen davada ilk olarak tutuklu yargılanan ardından ev hapsi verildikten sonrada tahliye edilen eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yeniden gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Tahliye Edilmişti... Eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Yeniden Gözaltına Alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "zimmet" suçları yönünden bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltı ve yakalama işlemlerinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte tandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON’a yönelik yürütülen ve kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından tahliye edilen ve yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilen eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

