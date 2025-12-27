Dehşete Düşüren Anlar! Okuldan Çıkan Öğrencilerin Üzerine Otomobilini Sürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hayrete düşüren olay, 23 Aralık tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü.

Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kendisine tepki gösterenlere hakaret de eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA