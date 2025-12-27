Dehşete Düşüren Anlar! Okuldan Çıkan Öğrencilerin Üzerine Otomobilini Sürdü

Bursa'da kaydedilen görüntüler 'pes' dedirtti. Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. Kendisine tepki gösterenlere hakaret de eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hayrete düşüren olay, 23 Aralık tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü.

Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kendisine tepki gösterenlere hakaret de eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Bursa
