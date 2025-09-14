Susam Üreticisi Can Çekişiyor! Maliyet Arttı, Fiyat Düştü, Hesaplar Tutmuyor

Osmaniye'de susam hasadı sürerken, üreticiler bu yılki fiyatlardan büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyerek dert yandı. Geçen yıl kilosunu 105 liradan sattıkları susamın, bu yıl artan girdi maliyetlerine rağmen 90 liraya dahi alıcı bulamaması üreticiyi isyan ettirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bekereci köyünde susam üretimi yapan çiftçiler, ürünlerinin hak ettiği değeri görmediğini söyledi. Geçen yıl kilosunu 105 liradan sattıkları susamın bu yıl 90 liraya da elinde kaldıklarını söyleyen üreticiler, dert yandı.

"200 LİRANIN ALTINDA KALIRSA, BARAJA DÖKERİM"

Üretici Zeki Saltıkalp, geçen yılın satış fiyatının bile altına teklif geldiğini belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi: Geçen yıl kilosunu 100 liraya sattık, bu yıl maliyetler en az 10 kat arttı. Tohumu alıyorsun 200 liraya, işçilik desen aldı başını gitti. Buna rağmen hala 90-100 lira teklif ediyorlar. Eğer 200 liranın altında kalırsa, Allah izin verirse bir buçuk ton susamı baraja dökerim, balıklar yesin.

“ÇİFTÇİ SUSAMDAN ELİNİ ÇEKECEK”

Çiftçi Ahmet Erken de üretimin artık sürdürülemez hale geldiğini belirterek, susam üretimini bırakmayı düşündüğünü ifade etti:

Erken “Artık kurtarmıyor. Sadece kendi işçiliğimizin karşılığını bile alamıyoruz. Bu şartlarda devam etmek mümkün değil. Bu yıl belki son kez ekiyorum. Seneye bırakmayı ciddi ciddi düşünüyorum” dedi.

Bir diğer üretici Alpaslan Demirden ise girdilerdeki artışa rağmen susam fiyatının düşmesini anlamakta zorlandığını söyledi:

Mazot, gübre, işçilik her şeyin arttığını söyleyen Demirden “Fiyatın da buna göre yükselmesini beklerdik ama tam tersi oldu. En az 150 lira olmalı ki biz bu işi sürdürebilelim. Bu fiyatlarla devam ederse, üretici adım adım üretimden çekilecek” diye konuştu.

ÇİFTÇİ KAYIP ÜZERİNE KAYIP YAŞIYOR

Üreticiler, tarımın giderek daha maliyetli hale geldiğini, destek görmedikleri sürece birçok çiftçinin üretimi bırakmak zorunda kalacağını söyledi.

