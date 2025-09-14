MHP Lideri Bahçeli'ye İlginç Hediye

MHP lideri Devlet Bahçeli, boksör Avni Yıldırım ile makamında görüştü. Yıldırım ziyarette, Bahçeli’ye üzerinde 3 hilal bulunan boks eldiveni hediye etti.


MHP Lideri Bahçeli'ye İlginç Hediye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, boksör Avni Yıldırım’ı makamında ağırladı.

Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in de yer aldığı ziyarette Yıldırım, Bahçeli’ye üzerinde 3 hilal bulunan boks eldiveni hediye etti. Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi

Kaynak: DHA

Etiketler
MHP Devlet Bahçeli

