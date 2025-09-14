Toktaş, Tezkan ve Kahveci’ye 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Davası, Hapisleri İsteniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halk TV’de yayımlanan bir programda sarf edilen sözler nedeniyle Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteciler Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Üç isim hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer aldı. Sanıklar ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile program yorumcuları Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci olarak belirtildi.

23 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan “Seda Selek ile Neden Sonuç” programında yapılan konuşmaların suç unsuru taşıdığı iddia edildi. Söz konusu programda İbrahim Kahveci’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri iddianamede yer aldı.

‘PROGRAMDA HAKARET YOK, ELEŞTİRİ VAR’

İddianamede ifadesine yer verilen Suat Toktaş, programın genel içeriğinin Orta Doğu ve İsrail üzerine olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece kısa bir bölümde geçtiğini ifade etti. Toktaş, diğer sanıkların yorumcu olarak katıldığı programda eleştirinin sınırları içinde kalındığını ve hakaret içeren herhangi bir sözün sarf edilmediğini savundu.

TEZKAN’DAN ‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ’ VURGUSU

Gazeteci Mehmet Tezkan ise savunmasında, konuşmaların Orta Doğu bağlamında yapıldığını ve İsrail üzerinden verilen örneklerin, tarihi kıyaslamalar içerdiğini belirtti. Tezkan, programdaki sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, herhangi bir hakaret kastının bulunmadığını dile getirdi.

KAHVECİ: GÜNDEME DAİR DEĞERLENDİRMEYDİ

İddianamede görüşüne yer verilen İbrahim Kahveci de programda yalnızca güncel gelişmeleri değerlendirdiğini ve herhangi bir kişiye hakaret etmediğini söyledi. Kahveci, sözlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde kalıp suç unsuru taşımadığını belirtti.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Hazırlanan iddianame, Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. Üç isim hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA