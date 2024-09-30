Sürüklenen Tekneyi KIYEM Kurtardı
Sarıgerme açıklarında sürüklenen tekneyi KIYEM ekiplerince kurtarıldı
Muğla’nın Ortaca ilçesi açıklarında makine arızası yapan 11 metre boylundaki tekne sürüklenirken KIYEM ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ortaca Sarıgerme açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 11 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası, bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Fethiyle Limanında emniyete alındı.
Kaynak: AA
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