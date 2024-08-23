Sürücü Kontrolü Kaybetti, Otomobil Yoldan Çıktı: Yaralılar Var

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ekipler soruşturma başlattı.

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Sürücü Kontrolü Kaybetti, Otomobil Yoldan Çıktı: Yaralılar Var

Denizli’nin Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi’nde, seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Çivril itfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Denizli Trafik kazası
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