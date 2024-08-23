Sonunda Bu Da Oldu! Fiyatlar Uçunca Telefon Satın Almak Hayal Oldu, Kiralık Dönemi Başladı
Vatandaşlar; düşen alım gücü, artan fiyatlar ve ödeme yöntemlerindeki kısıtlamalar nedeniyle akıllı telefon alamaz duruma geldi. Elektronik sektöründe perakende devleri akıllı telefonlarını kiralama yoluna gitmeye başladı. İşte telefon kiralamayla ilgili en çok merak edilenler ve bazı modellerin fiyatları...
Akıllı telefon fiyatlarındaki fahiş artış ve satın alımlarda taksit seçeneğinin kaldırılması, vatandaşların elini kolunu bağlayan en önemli unsurlar olmuş durumda. Vatandaşın telefon alması günden güne zorlaşınca şirketler de farklı yollar denemeye başladı: Telefon kiralama yöntemi.
İlk olarak 2023 yılında başlayan uygulama ile telefonlar 12, 18 ve 24 aya kadar kiralanabiliyor. Kiralamak istenen telefon için kredi kartına 6 ay, 12 ay taksit imkanı veya aylık ödeme seçenekleri sunuluyor. Kiralama süresi boyunca toplamda cihaz bedelinin %70‘ine kadar oluşabilecek tüm hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar kiralama paketi kapsamı içinde yer alıyor.
Milliyet'in haberine göre, kiralama bedelleri modelden modele farklılık gösterirken en uygun fiyatlı telefon 500 TL'ye, markaların en bilinen modellerinde ise 5 bin TL'yi geçebiliyor.
İşte bazı modellerin aylık kiralama bedelleri:
- Apple iPhone 15 Pro Max: 5 bin 130 TL
- Apple iPhone 14 (128 GB): 2 bin 950 TL
- Apple iPhone 13 (256 GB): 2 bin 650 TL
- Samsung Galaxy S22 Ultra: 2 bin 665 TL
- Samsung Galaxy S23: 1765 TL
- Redmi Note 11 Pro: 640 TL