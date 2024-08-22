Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 100 Zam Geldi

Dünyanın en büyük teknolojik ürün üreticilerinden biri olan Apple, Türkiye'ye yönelik yeni bir zam haberi paylaştı.



Türkiye'de görülen yüksek enflasyonu gerekçe gösteren ve maliyetlerin artması nedeniyle telefon ve bilgisayar fiyatlarına peş peşe zam yapma kararı alan Apple, son olarak Apple cihazların vazgeçilmezi olan iCloud uygulamasına yüzde 100'e varan oranda zam yaptı.



FİYATLAR İKİ KAT ARTTI



Apple cihaz sahipleri için bulut hizmeti sunan iCloud, yarından itibaren geçerli olacak şekilde zamlı fiyatlarla kullanıma sunulacak. Özellikle Apple cihazların oldukça pahalı olması, milyonlarca vatandaşın daha ekonomik olması nedeniyle düşük hafızalı cihazları satın alarak, hafıza boşluğunu iCloud gibi uygulamalar ile tamamlamasına neden oluyordu.



Yapılan tarife değişikliği sonrası zamlı fiyat listesi şu şekilde...