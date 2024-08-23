Diyarbakır Seferber Oldu, Sadece Terliği Bulundu... 8 Yaşındaki Narin Kayıp mı Kaçırıldı mı?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, bir önceki gün kurs çıkışı evine dönmedi. Endişelenen aile, kendi imkanlarıyla ve komşularıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri arama çalışmalarına başladı. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve çevrede ekiplerin Narin’i arama çalışması devam ediyor.

EVİNDEN 3 KİLOMETRE UZAKTA TERLİĞİ BULUNDU

Narin için arama çalışması sırasında, yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi. Aile, terliğin kızlarına ait olduğu teyit etti. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü.

ŞU AN TÜM ŞÜPHE KAÇIRILMA ÜZERİNE

Çalışmalar kapsamında Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç da tespit edildi. Araçların sorgulamaları yapılırken, kızının bulunmasını isteyen Arif Güran, şunları söyledi:

"Kızım dün saat 15.30 sıralarında camiden çıkıyor. Okulun orada tespit ettik. Ondan sonra halen haber alamıyoruz. Önce tüm akrabalarımızla aradık. Jandarma da hemen dahil oldu. AFAD da gelip aradı. Maalesef bir türlü iz bulamıyoruz. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Biz sürekli mazlumun yanında olan insanlarız. Bir insanın başına bir şey gelirse biz sürekli onların yanındayız. Benim kızımdan ne istediler. Kanalda yapılan aramada herhangi bir şey bulamadık. Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor. Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor. Devlet kızımı bulacak. Ben umutluyum.”

Kaynak: DHA