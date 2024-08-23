Öğrencilerin Payına Yine Barınma Krizi Düştü: Yurt 20 Bin, Penceresiz Oda 5 Bin TL!

Öğrenciler, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte barınma krizi ile karşı karşıya kalıyor. Hem kiralık daire fiyatlarının giderek arttığı hem de yurt kapasitesi, kalitesi ve ödemelerinin arttığı dönemde öğrenciler, okul kayıtlarını bile dondurmayı ve memleketlerinde kalmayı düşünüyor.

Büyükşehirlerde ortalama kira fiyatlarının 20 bin TL’ye dayanması, yurt ücretlerinin de kalitelerine göre benzer bir aylık ortalama ücret istiyor olması, öğrencileri apart veya oda kiralamaya itiyor. Bir apart veya odanın ortalama kira fiyatı ise 7 bin TL civarında. Hal böyle olunca KYK yurtlarındaki yetersizlik bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Milliyet’ten Ozan Ömer Kadüker’in haberine göre, yurt fiyatlarının yüzde 68 oranında arttığını belirten Tüm Özel Öğrenci Yurtları İşverenler Sendikası (TÜYİSEN) Sözcüsü Funda Gökgöl, “Aylık konaklama 10 bin TL’den başlıyor. Konfora göre ve büyükşehirlerde 20-25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yemek ve ulaşım eklenirse bu fiyat daha da artabiliyor. Dışarıda bir yemeği 200 TL’ye yediğiniz şu günlerde günlük hizmet bedeli 200 TL olamaz, 400 TL ve üstü olmalı. Eğer böyleyse muhakkak yanlış giden bir yapılaşma vardır. Ayrıca kayıt esnasında kurum GSB’nin web sayfasından kayıt yapmak ve veli veya öğrenciye taahhütname vermek zorunda. Otel, pansiyon, motel, adı ne olursa olsun öğrenci barındırması yasak. Kaçak, merdiven altı olabilir” dedi.

Bazı öğrenciler yurtta kalmak yerine ev kiralamayı tercih ediyor. Büyükşehirlerde ev kiralamak isteyenlerin ise en az 14 bin TL’yi gözden çıkarmaları gerekiyor. Ancak, birkaç arkadaş bir araya gelip ev kiraladığında, kişi başına düşen maliyet 5 bin TL’ye kadar indirilebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen, yalnızca yatağın sığabildiği odanın ücreti ise bu yıl 5 bin 500 TL'ye yükseldi. İstanbul’da Kağıthane ve Fatih gibi ilçelerde penceresiz birçok yurt bulunuyor. Penceresiz odaların aylık ücretleri 7 bin TL civarındayken, TV gibi ek hizmetlerle bu rakam 7 bin 500 TL'ye çıkabiliyor. Penceresi olan odalarda ise kalacak kişi sayısı 12’ye kadar çıkabiliyor. “Apart” veya “bekar evi” gibi isimlerle anılan bu yurtlarda, öğrenciler dışında kalanların da bulunması, güvenlik ve hijyen sorunlarına yol açabiliyor.

Endeksa’nın verilerine göre bazı şehirlerdeki kiralar ortalama şöyle:

- İstanbul: 23 bin 373 TL

- İzmir: 21 bin 903 TL

- Antalya: 18 bin 749 TL

- Kocaeli: 18 bin 248 TL

- Sakarya: 14 bin 168 TL

- Erzurum: 14 bin 339 TL

- Bursa: 16 bin 44 TL

- Konya: 17 bin 309 TL

Öğrencilerin yoğun yaşadığı şehirlerde aylık yurt ücretleri şu şekilde;

- İstanbul: 16 bin-30 bin TL

- Ankara: 14 bin-25 bin TL

- Antalya: 10 bin-20 bin TL

- Eskişehir: 12 bin-18 bin TL

- Konya: 12 bin-16 bin TL

- Isparta: 9 bin-15 bin TL

Kaynak: Gerçek Gündem